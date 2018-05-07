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07 Mayıs 2018 08:35

Erzincan’da Ramazan pidesi yüzde 14 zamlı satılacak

Erzincan’da Ramazan pidesine yüzde 14 zam yapılarak 2.

Erzincan’da Ramazan pidesi yüzde 14 zamlı satılacak

07 Mayıs 2018 08:35

50 kuruştan satılacak.


Erzincan Fırıncılar Odası Başkanı Alaaddin Macit, 2018 yılı Ramazan pidesine yüzde 14 zam geldiğini açıkladı.


Macit, “Geçen yıl uygulanan pide 300 gr 1.75 TL iken bu yılda 300 gr pide 2 lira. Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi pide fiyatlarını belirlerken fırıncılar odamızın taleplerini ve halkımızı da düşünerek fazla bir fiyat uygulamıyoruz. Geçen sene enflasyon zammından da değerlendirdiğimiz zaman yüzde 14 bir zam gelmiş oluyor. Vatandaşlarımızın bunu hoşgörü ile karşılayacaklarını düşünüyorum. Yumurtalı susamlı pide geçen yıl 2,25 iken bu senede 2.50 kuruş oldu. Biliyorsunuz ki Yumurta, susam, un, elektrik, doğal gaz gibi ham maddelerin hepsine zam geldi. Tüm fırıncı esnafına ve halkımıza hayırlı Ramazanlar dilerim” diye konuştu.




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