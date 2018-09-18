İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da Sağlıklı Yaşam için Bisiklet turu düzenlendi

Erzincan’da Dünya Sepsis günü dolayısıyla 2.

Erzincan'da Dünya Sepsis günü dolayısıyla 2. Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turu organizasyonu düzenlendi.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen ve Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen 2. Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turuna Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Babürşah Taşlı'nın yanı sıra çok sayıda bisiklet sever katıldı.


"Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" sloganıyla Gerçekleşen tur sonrasında katılımcılara çekiliş ile birlikte Erzincan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bisiklet ve kask hediye edildi.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy etkinlikle ilgili konuşmasında; “Erzincan Bisikletliler Derneği ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Belediyemiz organizasyonunda “2. Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turu''nu gerçekleştirdik. Sağlıklı ve güzel bir yaşam için hemşehrilerimizle pedal çevirdik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Dünya Sepsis günü ve Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.