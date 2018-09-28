Erzincan'da Şap Aşılama Kampanyası Başladı

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Sağlıklı Hayvan, Güvenli Gıda, Sağlıklı İnsan" sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında 2018 Sonbahar şap aşılama çalışması başladı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bağlı teknik ekipler Erzincan genelinde Şap ve Brucella aşılamasına başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin de Merkeze bağlı Ganiefendi Çiftliği köyündeki aşılama çalışmalarına katıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Şahin "Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt hayvancılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunludur. İşletme sahibinin kampanya döneminde hayvanlarını aşılatmaması halinde idari para cezası uygulanır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemesinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir. Şap Aşısı 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlara uygulanmaktadır."Brucellanın konjuktival aşısı da; Brucella S19 aşısı 3 aylık aylıktan büyük dişi Buzağılara uygulanacaktır.Şap ve Brucella hastalığının ciddi ekonomik kayıplara neden olmasının yanı sıra Brucella halk sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklar olduğu gerçeğini unutmadan, tüm yetiştiricilerimizin Aşı Kampanyası süresince bu konuda duyarlı olmasını ve aşılama kampanyasında etkin rol almasını bekliyoruz." dedi.

İşletme Sahibi Tamer Geyik de İl Müdürü Murat Şahin ve ekiplere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yapılan bu çalışmaların hayvancılık sektörünün geleceği yönünden son derece önemli olduğunun farkında olduklarını ifade etti.