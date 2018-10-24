Erzincan'da şehit olan askerin kimliği belli oldu

Erzincan’ın İliç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan jandarma personelinin kimliği belli oldu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan jandarma personelinin kimliği belli oldu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde görevden dönen jandarma aracı, sürücüsünün Boyalık köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Sivas'ın Gürün ilçesine kayıtlı 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba şehit oldu.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba ve kazada yaralanan 2 jandarma personeli Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.