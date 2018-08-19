Erzincan’da sera yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 12. Etap bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel projesi kapsamında yeni bir sera daha Erzincan’da faaliyete geçirildi.

Üzümlü İlçesine bağlı Piri Sami Mahallesinde Belgin Doğan ve eşi Teoman Doğan tarafından kurulan sera 9.556 metrekare arazi üzerinde kuruldu. KKYDP Programı kapsamında kurulan seraya Tarım ve Orman Bakanlığı %50 oranında hibe desteği sağladı. Bakanlıktan sağlanan 250 bin TL’lik hibe desteği ile birlikte seranın toplam maliyeti 500 bin lirayı geçti.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Üzümlü İlçesinde kurulan sera işletmesine ziyarette bulundu. İşletmeyi kuran Belgin Doğan’a tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle gençlerin bu sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Üzümlü İlçesinde sera kuran Belgin Doğan ise desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.