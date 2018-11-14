Erzincan'da sera yatırımları devam ediyor

Son yıllarda Erzincan'da gelişmeye başlayan seracılık sektöründe yatırımlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 12. Etap bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel projesi kapsamında yeni iki sera daha Erzincan'da faaliyete geçirildi.

Merkeze bağlı Binkoç köyünde Ümit Kolat tarafından kurulan sera 5 bin 940 metrekare arazi üzerinde ve Merkeze bağlı Oğlaktepe köyünde Hasan Samet Sarıyaprak tarafından kurulan sera 4 bin 840 metrekare arazi üzerinde kuruldu. KKYDP Programı kapsamında kurulan seralar Tarım ve Orman Bakanlığı %50 oranında hibe desteği sağladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Binkoç ve Oğlaktepe köylerinde kurulan sera işletmesine ziyarette bulundu. İşletmeyi kuran sera sahiplerine tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan'da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle gençlerin bu sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Erzincanlı gençlerin Tarım Bakanlığının uyguladığı hibe ve destekleme modellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Murat Şahin, 'tarım geleceğin sektörüdür. Uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biridir' diye konuştu.