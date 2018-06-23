Erzincan’da Spor Kulüplerine 270 Bin TL nakdi Yyardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan’da Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Erzincan’da 2017-2018 sezonunda faal olan 46 amatör spor kulübüne toplamda 270 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Türkiye geneli yapılan ve Erzincan’da ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen Spor Kulüplerine nakdi yardım temsili çek törenine Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Emin Turan, Kulüp Yöneticileri ve Antrenörler katıldı.

Erzincan Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Emin Turan, “Amatör spor kulüplerimize maddi destek olması adına, Gençlik Spor bakanlığımız tarafından kulüp sayılarına göre ve katıldıkları faaliyet sayılarına göre kulüplerimize maddi yardım yapılmaktadır. Türkiye amatör Spor Kulüpleri konfederasyonu başkanımızın girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak’ın olurlarıyla spor kulüplerimizin bir nebze nefes almasına vesile oldukları maddi yardımdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar ilimizde gerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gerekse İl özel idaresi aracılığıyla kulüplerimize bugüne kadar hep ayni yardım yapıldı. Nakdi yardım henüz görmüş değiliz bu bir ilk oldu.” Dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, “Gençlik ve Spor bakanlığımız faal spor kulüplerine çeşitli alanlarda nakdi yardım yapmaktadır. Bundan önceki dönemlerde amatör futbol ile uğraşan spor kulüplerimize yardımlar yoktu. İlk defa bu dönem sayın bakanımızın Amatör spor kulüpleri konfederasyonunda görev yapması, Genel müdürümüz Mehmet Baykan’ın Amatör spor kulüpleri konfederasyonu Türkiye başkanlığını yapmasından dolayı amatör futbol kulüplerine de bu sene yardım yapılıyor. Nakdi yardım yaparken kulüplerimize daha iyi imkanlar sunmak, onların sporcularına bir nevi yardımcı olabilmek için Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün belirlediği miktarlarda yardım yapılıyor. 270 bin lira ile yaklaşık 60 ilden daha fazla nakdi yardım almış bulunmaktayız. Bütün illerde bu hafta spor kulüplerine bu çekler verildi. Bu yardımı diğer iller ile karşılaştırırsanız Erzincan’ın aldığı yardın daha fazla olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Programda son olarak konuşan Vali yardımcısı Dede Musa Baştürk, “İlimizde faaliyet gösteren bütün amatör spor kulüplerine bu nakdi yardımın yetersiz olduğunu bilmekle beraber faaliyetlerinizde sizlere bir nebzede olsa yardımcı olacağını düşünerek, bu yardımın ilimize gelmesine vesile olan başta Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyor, üstün gayretinden dolayı da il müdürümüzü tebrik ediyorum. Spor hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Farkında olarak yada olmayarak her insan az yada çok spor yapar. Spor uzun süre belki de toplumumuzda gereksiz ve vakit kaybı olarak ta dışlanmıştır. Ama özellikle son zamanlarda sporun sağlıklı nesillerin yetişmesinde, sağlıklım yetişen nesillerin yetişmesinde, kötü alışkanlıklardan gençlerimizin korunmasında ne kadar etkili olduğunu spor disiplini içerisinde yetişmiş çocuklarımızın da hayatın diğer alanlarında başka meslekleri seçseler bile spordan kazandıkları çalışma disiplini ile plan ve program içerisinde çalışma ahlakı ile başarılı olabildiklerini bizzat biz sahada görebiliyoruz. Bugün 46 amatör spor kulübüne toplam 270 bin TL tutarında nakdi yardımın temsili çek teslimini yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalar aynı şekilde başarılı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Program Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan’daki 46 Amatör Spor Kulübüne gönderilen 270 bin liralık çekin, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan’a teslim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı sonrası sona erdi.