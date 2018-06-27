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27 Haziran 2018 14:17

Erzincan’da şüpheli çanta paniği

Erzincan’da bir banka önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı.

Erzincan’da şüpheli çanta paniği

27 Haziran 2018 14:17


Olay, Erzincan’ın Fevzipaşa Caddesi üzerinde Erzincan İl Müftülüğü yakınında bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka önünde bekleyen vatandaşlar, şüpheli bir çanta görünce panikle duraktan uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha ekibi durakta bulunan çantayı fünyeyle patlattı.


Patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Yolu tekrar trafiğe açan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.




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