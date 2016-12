Erzincan’da tarıma dayalı OSB toplantısı yapıldı

Erzincan Valiliği öncülüğünde Erzincan’da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İstişare toplantısı düzenlendi. Proje hakkında bilgilendirilen katılımcılar tarıma dayalı OSB kurulması için davet edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın talimatı ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İstişare toplantısı düzenlendi. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, ilçe ve belde belediye başkanları, resmi kurum temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilciler, tarımsal sanayiciler ve üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin Erzincan için elzem bir konu olduğunu söyledi. Seracılık, besi ve süt üretimine dayalı büyükbaş hayvancılıktan oluşturulabilen organize sanayi bölgeleri için Erzincan’da şartların uygun olduğunu, yatırımcıların bir araya gelerek bu konuda çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Toplantıda konuşan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, uzun bir süredir Erzincan için ne yapabiliriz sorusuna yanıt olabilecek cevapların peşinde olduklarını, bu toplantılarda tarım ve hayvancılık ile turizm sektörlerinin öne çıktığını söyledi. Katılımcılardan beyin jimnastiği yapmalarını isteyen Prof. Dr. Çapoğlu, artık Erzincan için bir şeyler yapma zamanı olduğunu ifade ederek Erzincan Üniversitesinin bu konuda katkı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise Erzincan’ın tarım ve hayvancılık sektörüne dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu ifade ederek sanayi gibi sektörlerle rekabet edebilmelerinin söz konusu olmadığını hatırlattı. Tarımsal alanların korunması noktasında Erzincan Belediyesi’nin tavrının çok net olduğunu ifade eden Başkan Başsoy, Erzincan için yapılacak her çalışmada biz de varız dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında Erzincan’ın içinde bulunduğu ekonomik durumu sayısal verilerle ortaya koyarak, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin Türkiye’de örnekleri bulunduğunu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde cazibe merkezleri içerisinde yer alan Erzincan’a seracılık veya hayvancılığa dayalı OSB kurmaya kararlı olduklarını söyledi.

Konuşmasını sürdüren Vali Arslantaş; “İlimizde sanayi sektöründe halen 1430 insanımız çalışmaktadır. OSB de üretime geçen firma sayısı 64 olup çok yakında açılması planlanan 10 işyeriyle ve proje safhasında olan 11 işyeriyle birlikte ancak %55 doluluk oranı yakalanacaktır. halen doluluk oranımız %46 dır. Maalesef FORTUNE 500 listesinde ilimizden herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Yani Türkiye’nin en büyük 500 işletmesi arasında yokuz değerli misafirler. Erzincan %48 istihdam oranıyla 81 il arasında kendisine ancak 48. sırada yer bulabilmektedir. İşgücüne katılma oranımız %51 dir. Erzincan’da toplam çalışan sayımız 50.268 olup bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu sayı 94.018 kişidir. yani her çalışan kendisiyle beraber 3 kişiye bakmak zorundadır. 2013 yılı verilerine göre kişi başına gayri safi katma değer Türkiye için 9244 dolar iken Erzincan için maalesef 5901 dolardır.

Malumunuz TRA1 bölgesinde Erzincan, Erzurum ve Bayburt illerimiz bulunuyor. Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı tüm Türkiye’de Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların sadece %0.81 etmektedir. Başka bir ifadeyle Erzincan, Erzurum ve Bayburt illerimizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların toplamı ancak İstanbul İlinin 38 de biri kadardır. Yine ilimiz nüfus olarak da 81 il arasında 70. sırada bulunmaktadır. Kilometre karede yaşayan 19 kişi ile ise ancak Tunceli ilini geçip 80. sıraya yerleşmişiz. Türkiye ortalaması ise kilometre karede 100 kişidir. Yine 2013 yılı verilerine göre Erzincan’da yapılan yıllık ihracat sadece 7.300.000 dolar iken İstanbul 70 milyar dolar ile başı çekmektedir.

İnsanlarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi ve bizleri geleceğe taşıyacak gençlerimizin bedensel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, kaliteli, güvenli ve sağlıklı hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketimi ile sağlanacaktır. Tarım sektörü; stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük öneme sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, küreselleşme ve katılımcılığın artan önemi, tarım sektöründeki anlayış, amaç, yapı, işleyiş, kullanılan araçlar ve yöntemlerde önemli değişimleri gerekli kılmaktadır. Bu anlayışla, İlimiz tarımının özellikle markalaşma ve ihracat odaklı planlanması ve Doğu’nun Tarım Üssü olabilmesi için tüm paydaşların katılımı ile Erzincan İli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri çalışması hazırlanmıştır.

Bu çalışma çerçevesinde, İlimizin Türkiye çapında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile rekabet edebilmesi için nitelikli ve verimli hayvan sayısı artırılacağı, ve örtü altı sebze üreticiliği ileyse tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir yeterliliğe ulaşabildiği bir Erzincan mefkuresiyle hareket edilmektedir. Bu kapsamda, yapılan ön çalışmalar neticesinde İl Özel İdaresi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Erzincan Belediye Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Kasaplar Odasını temsilen Lokantacılar Odası Başkanlığı’nın Üreticilerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla Merkez İlçe, Üzümlü ve Tercan ilçelerimizde tespit edilen 7 ayrı alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması fikrinin istişare edilmesi için bir aradayız.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin, yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak, süt, et vb. hayvansal ürünlerin ve örtü altı sebzelerin sağlıklı ve yeterli miktarda üretimlerinin sağlanması ve daha iyi yetiştirme ve üretilme koşullarında kârlı bir işletmecilik sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla kurulmaktadır. Bizi bu konuda avantajlı kılan sebze ve hayvan yetiştiriciliğindeki toplumsal ve geleneksel birikimimiz, topraksız tarıma elverişli alanlarımız ve bu alanların ısıtılmasında kullanılacak doğal kaynaklarımız ile karbondioksit gübrelemesine uygun şartların varlığının yanında kurulmasına karar verilecek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB’lerin) yol, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve çevre güvenliği gibi alt yapı çalışmalarının teşvikler kapsamında kalkınma bakanlığınca yapılabilecek olmasıdır.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin aktif hale gelmesiyle, tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin içerisinde bir araya toplanması, tek elden sevk ve idare edilmesine imkân sağlayan bir sistem oluşturulması ve pazarlamanın kolaylaştırılması ile teknik hizmetlerin zamanında ulaştırılması sağlanacaktır. Besi ve süt sığırcılığının yanı sıra süt, et işleme tesisleri ve yem fabrikaları kurulacaktır. Şehirlerdeki ahırlar bu bölgeye taşınacaktır. Günümüzde sadece üretmek yeterli olmamaktadır. Ürün kaliteli olmalı yeterli miktarda ve düşük maliyetle üretilmeli ve tüketiciye en yüksek tatmini sağlayacak şekilde ulaştırılmalıdır.

Bitkisel üretimde; toprağın yapısı, iklim, yağış, tohumun cinsi ve kalitesi vs. hayvansal üretimde; hayvanın damızlık değeri, yemin kalitesi, barınakların teknik ve hijyenik özellikleri vs. gibi pek çok faktör verimliliği etkiler. Fakat bütün bunlardan başka önemli bir faktör daha var ki, onsuz hiç bir üretim yapılamaz.” dedi.

Vali Arslantaş’ın konuşmasının ardından Erzincan Tarımı konulu sinevizyon gösterisi sunularak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev sahasında bulunan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulma aşamalarını, işleyiş süreçlerini ve gerekliliğini katılımcılara anlattı.

İstişare toplantısında son olarak görüş ve öneriler bölümüne geçildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Fethi Molla katılımcıların sorularını yanıtladı. Vali Arslantaş, katılımcılara tarıma dayalı OSB isteyip istemediklerini sorduğunda; sektör temsilcilerinin tamamı katılmak istediklerini belirttiler. Sektör temsilcileri burada fikirlerini ve görüşlerini paylaşarak Sayın Valimize bu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.-