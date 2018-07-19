Erzincan’da tarla günü düzenlendi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmesinin ardından Erzincan genelinde kuru fasulye, taze fasulye ve nohuttan oluşan baklagiller çeşitlerinde demonstrasyon çalışmaları başlatılmıştı.

Üzümlü ilçesinde düzenlenen tarla gününe Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan ve çiftçiler katıldı.

Uygulanan Kuru Fasulye Geliştirme ve Yaygınlaştırma projesi ile Erzincan’da 60 çiftçiye tohum, gübre ve damlama sulama ekipman ve boruları dağıtılarak bahar aylarında başlatılan demontrasyon çalışmalarının sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Projede büyük bir başarı sağlanırken çiftçiler de projenin ısrarla devam ettirilmesini istiyor. Toplam maliyeti 300 bin lira olan proje kapsamında kuru fasulye yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Düzenlenen tarla gününde projenin sonuçları çiftçilere anlatılarak sonuçları görmeleri sağlandı. Tarla gününe katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının maddi desteği, teknik elemanların özverili çalışmaları ve çiftçilerin emekleri ile başarılı bir demonstrasyon çalışmasını geride bıraktıklarını söyledi.

İl Müdürü Şahin, projenin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, demontrasyon çalışmalarında fasulye üretiminde modernizasyon çalışmalarına önem verildiğini söyledi. Taze fasulye ve nohut demonstrasyon çalışmalarının sonuçlarının da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin teknik yönden değerlendirmesini yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ise kuru fasulye yetiştiriciliğinin Erzincan için önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak son yıllarda yaşanan üretim düşüklüğünün önüne geçmek amacı ile projenin hayata geçirildiğini söyledi. Uygulanan projeye dahil edile çiftçilere tohum, gübre, gübre tankı, damlama ve ana borular gibi birçok alet ve ekipmanın dağıtıldığını kaydetti. Proje sonuçlarının Erzincan açısından önem taşıdığını kaydeden Şube Müdürü Baysal, projelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Demontrasyon çalışmalarına iştirak eden çiftçilerden Muammer Yeniçeri ise projeyi uygulamaktan memnun olduklarını dile getirerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederek desteklerin sürdürülmesi temennisinde bulundu.