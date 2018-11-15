Erzincan'da "Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Semineri" düzenlendi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Rehberlik Araştırma Merkezi ve rehber öğretmenlerinin oluşturduğu koordinasyon ekibi ile "Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Rehber öğretmenlerinin çalışmalarında, sokak röportajları, Erzincan'da teknoloji bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde yapılabilecekleri içeren video gösterisi ve Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tiyatro ekibinin sergilediği tiyatro gösterisi yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Yaklaşık iki ay önce şehrimizin eğitimdeki geleceğini planlamak adına gerçekleştirdiğimiz “Eğitimde Nitelik Çalıltayı” nda çok önemli fikirler edindik, çok önemli kararlar aldık. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın hayatlarına küçücük de olsa dokunabilirsek kendimizi başarılı sayacağız. Lakin o gün ne kadar heyecanlı ve istekliydiysek bugün ondan kat be kat daha heyecanlıyız. Belki de bugünü daha çok önemsiyoruz. Konfüçyus “Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak.” der. İşte bizler de günümüzün en büyük karanlığı, çıkmazı olan “bağımlılığı” bitirmek için sadece bir mum değil gençlerimizin yolunu aydınlatacak koca koca fenerler yakmaya geldik bugün buraya.

Bağımlılık dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her yaştan vatandaşımızı tehdit eden bir problem hâline gelmiştir. Sosyal, ekonomik, güvenlik gibi birçok farklı yönü bulunan bağımlılık yaratan madde problemi ancak sorunun taraflarının iş birliğiyle çözülebilir. Hiç şüphesiz bu tarafların en önemlisi aile ve okuldur. İstediği, aradığı, özlediği ilgiyi, sevgiyi ailesinde, okulunda bulamayan gençlerimiz maalesef bu sorunların üstesinden gelemeyip kolay yolu seçmekte ve çözümü başka yerlerde aramaktadır.

Ayrıca bir kişinin hayatında bir anlam yoksa veya anlamlı işler yapmıyorsa, bağımlı olmaması için bir sebebi de yoktur. Bu bağlamda, ailelerle de işbirliğine gidilerek çocuklarımızın ciddi bir manevî ve ahlaki eğitim almasının temin edilmesi gereklidir. Millî Eğitim Bakanlığı olarak değerler eğitimi yönünde atılmakta olan adımları titizlikte atıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın da iştirakiyle bu anlayışı bütün toplum sathına yaymanın en önemli vazifemiz ve kurtuluş yolumuz olduğuna inanıyoruz.

Az önce gençlerimizin hayat serüvenlerinde en önemli tarafların aile ve okul olduğunu söyledim. Dolayısıyla buradan sevgili velilerimize ve öğretmenlerimize bir kez daha seslenmek istiyorum ve diyorum ki: “Unutmayınız, çocuklar sizin işaret parmaklarınıza değil ayak izlerinize bakar! Lütfen onlara en doğru, en iyi rol model sizler olunuz.”

Sözlerime her türlü bağımlılıktan kurtulmuş fakat ailesine, örfüne, âdetine, tarihi mirasına, devletine, milletine sımsıkı bağlanmış nesiller hayal ederek son veriyorum. Bağımlı değil bağlı gençler bizi kurtaracaktır” dedi.

Seminerde kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Program akışında seminer programı drama canlandırmalarını yapan İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro ekibine Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı tarafından plaket verildi. Son olarak programa katılanlar arasında çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurum müdürleri, davetliler ve veliler katıldı.