Erzincan’da Tesk Kart dönemi başladı

Birlik Başkanı Bedir Limon açıklamasında; "Birliğimiz ve Konfederasyonumuzca birçok alanda esnaf sanatkarlarımızın işlerini kolaylaştıracak, üzerlerindeki maddi yükü azaltacak çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan birisi de, esnaf ve sanatkarların anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde onlara puan, indirim vb. avantajlar sağlaması öngörülen “TESK Kart”dır.

TESK Kart, anlaşmalı üye işyerlerinde yapılacak alışverişlerde esnaf ve sanatkarlara indirim sağlamayı amaçlamakta olup, kredi kartı değildir. Bu indirim kartı kapsamında başta akaryakıt, giyim, eğitim, sağlık olmak üzere birçok sektörde esnaf ve sanatkarlara özel indirimler sunulmaktadır.

TESK Kart’ın dağıtılması sırasında esnaf ve sanatkarlardan herhangi bir ücret alınmayacağı gibi ilerleyen süreçte de herhangi bir kart aidatı olmayacaktır. Bu kartı alabilmenin tek koşulu, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmaktır.

TESK Kart, esnaf ve sanatkarlarımızın bütçelerine katkı sağlamak için hayata geçirdiği bir projedir. TESK Kart kapsamında daha çok üye işyerinin, sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Güncel indirim oranları ve anlaşmalı üye işyerleri www.teskkart.com.tr web sitesinden takip edilebilecektir.

Ayrıca İlimizdeki işyerleri de TESK Kart aracılığıyla sisteme kayıt yaptırarak esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik özel indirimler uygulayabilmektedir.TESK Kart Birliğimize bağlı Sicil Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak dağıtımı yapılacaktır.

İl genelinde yaklaşık 8 Bin esnaf ve sanatkarımız ile aile fertlerinin anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde kullanabilecekleri “TESK Kart”ın esnaf ve sanatkar camiasına faydalı olmasını dilerim." dedi.