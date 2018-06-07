Erzincan’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde mayıs ayı içerisinde meydana gelen ve şehir polis kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde SGK kavşağında meydana gelen kazada ışık ihlali yapan bir aracın kavşakta geçiş yapan diğer araca çarptığı görüntü yer alıyor. Yine aynı kavşakta ışık ihlali yapan araçların çarpışma anı kameralarca kaydedildi. Geçit Beldesi kavşağında meydana gelen bir diğer kazada ise iki aracın kavşakta çarpışması görüntüleri yer alıyor.