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06 Mayıs 2018 19:55

Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

06 Mayıs 2018 19:55

Ters dönen araçta sürücü Samet K. sıkıştı. Araç içinde sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, Erzincan-Çağlayan yolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. Samet K. idaresindeki 24 EK 145 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkmenoğlu Köyü mevkiinde köprüden uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı uçan araç ters döndü.



Minibüs içinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat çalışma sonrası AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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