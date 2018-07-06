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06 Temmuz 2018 19:44

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

06 Temmuz 2018 19:44


Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 24 DK 703 plakalı araç ile 24 BD 889 plakalı araç Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı 729. sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bir araç evin bodrum kapısına kadar sürüklendi. Sürüklenen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından aracı yoldan kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.




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