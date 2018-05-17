Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 15 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Erzincan istikametinden Erzurum istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Erzincan Erzurum Karayolu üzerinde Üzümlü mevkiinde Üzümlü Belediyesi’ne ait halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taksi hurda yığınına döndü. Takside bulunan üç kişiden 2’si ve Üzümlü Belediyesi’ne ait halk otobüsünde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 15 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.