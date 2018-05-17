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17 Mayıs 2018 15:46

Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 15 yaralı

Erzincan’da otobüs ile hususi otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 15 yaralı

17 Mayıs 2018 15:46


Edinilen bilgilere göre, Erzincan istikametinden Erzurum istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Erzincan Erzurum Karayolu üzerinde Üzümlü mevkiinde Üzümlü Belediyesi’ne ait halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taksi hurda yığınına döndü. Takside bulunan üç kişiden 2’si ve Üzümlü Belediyesi’ne ait halk otobüsünde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 15 kişi ise yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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