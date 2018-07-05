Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Erzincan-Sivas karayolu, Refahiye Kova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BBH 299 plakalı Birol Yüksel yönetimindeki araç, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesine bağlı Kova köyü yakınlarında aynı istikamette dönüş yapmak isteyen İhsan Saray yönetimindeki 09 ACK 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü İhsan S., Sema S., Behiç A., Gülten A. ve Baysel Y. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar tedavi altına alınmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.