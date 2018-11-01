Erzincan'da umre seminerleri başladı.

Erzincan'dan 2018-2019 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonuyla ilk turlarda umreye gidecek vatandaşları bilgilendirmek, huzurlu ve güvenli bir ibadet yapmalarını sağlamak maksadıyla düzenlenen umre seminerleri, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ünal, İl Vaizleri Aydın Öçalan ve Serdar Buğday, Cezaevi Vaizi Mehmet Aydoğan ve İl Uzman Vaizi Emine Sağlam tarafından yapıldı.

Seminerlerde umrecilere, “İbadet Bilinci ve Umre İbadeti, Yolculuğa Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar, Ana hatlarıyla Umre Menasiki, Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı, Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci, Hz. Peygamber (s.a.v), Mescid-i Nebevi ve Medine-i Münevvere'deki Ziyaret Yerleri” konularında bilgiler verildi.