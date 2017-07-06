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06 Temmuz 2017 11:59

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu

Erzincan da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 16 adet ecstacy hap ile bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu

06 Temmuz 2017 11:59


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.C. isimli şüpheli ile uyuşturucu madde satın alan K.D. ve S.K. isimli şahıslar suçüstü yakalanmış, yapılan üst aramalarında 16 adet ecstacy hap ile bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında TCK 188 ve TCK 191’e muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.




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