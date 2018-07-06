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06 Temmuz 2018 15:17

Erzincan’da yangın

Erzincan’da plastik borulardan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzincan’da yangın

06 Temmuz 2018 15:17


Edinilen bilgiye göre Erzincan Erzurum Karayolu üzerinde bulunan yeni sanayi sitesindeki plastik boruların bir arada bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyerek yanıbaşında bulunan bir minibüse sıçradı.


Yangının büyümesi ile olay yerine çok sayıda Erzincan Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sanayi sitesi esnafının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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