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04 Temmuz 2018 09:20

Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur’an kursları, Erzincan’da yoğun ilgi gördü.

Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarına yoğun ilgi

04 Temmuz 2018 09:20

Camiler ve Kur’an Kurslarında minikler ilk kez Kur’an’ı Kerim öğrenme sevinci yaşıyorlar.


Erzincan İl Müftülüğü Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde başlatılan kurslar devam ediyor. Kur’an’ı Kerim okuyanlar ve ilk kez Kur’an’a başlayanlar İmam Hatipler Muhammed Maşuk Nayır ve Nurettin Yurttaş eşliğinde Kur’an ve din dersi eğitimi alıyorlar.


Ellerine Kur’an-ı Kerim’leri alıp camilerin yolunu tutan 6 ile 16 yaş arası öğrencilerin oldukça heyecanlı ve bir o kadar istekli olduklarını belirten Erzincan Fatih Sultan Mehmet Han Camisi İmam Hatibi Muhammed Maşuk Nayır yaptığı açıklamasında; "Geçen yıllardan gelen öğrencilerimiz de var fakat bu yıl ilk kez gelen öğrenciler oldukça heyecanlı bir o kadar da heyecanlılar.


Bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla başlattıkları kurslarımıza ilgi çok fazla. Şuan Elif Ba’dan başlayan yaklaşık 50 öğrencimiz mevcut. Kurslarımız hafta içi sabah 09.00 ile 12.00 arası devam ediyor. Elif Ba’lardan sonra Peygamberimizin hayatı ve İslam Dini üzerine dini bilgiler eğitimi de veriyoruz" dedi.


Bu yıl İlk kez tatilde Kur’an ve Temel Dini bilgiler için camiye geldiğini belirten öğrenciler ise oldukça istekli olduklarını belirttiler.




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