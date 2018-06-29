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29 Haziran 2018 16:34

Erzincan’da yeşil alan miktarı arttırılıyor

Erzincan Belediyesi şehrin vitrini konumundaki refüj ve kavşaklarda yenileme çalışmalarını sürdürürken bulvarlarda bulunan refüjlerde çalışmaların sürdürerek bu alanda bordür yenileme ve otomatik sulama çalışması gerçekleştiriyor.

Erzincan’da yeşil alan miktarı arttırılıyor

29 Haziran 2018 16:34


Erzincan Belediyesi modern şehircilik anlayışının tüm özelliklerini bünyesinde barındıran ve çalışmalar tamamlandığında Erzincan’ın prestijli caddelerinin olduğu yerlerde orta refüj peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında otomatik sulama çalışmalarına da hız verdi.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan’ın vitrin konumundaki alanlarda yapılan çalışmaları inceleyerek, "Orta refüj çalışmalarımız devam ediyor, otomatik sulama tesisatı döşeme ve yeşillendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Erzincan Tercih edilir illerden olacaktır" dedi.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy çalışmaları incelerken yaptığı açıklamasın da; “Kentimizin vitrini konumunda ki kavşaklarda peyzaj çalışmaları yürütüyoruz. Bu alanlarda bordür yenileme ve otomatik sulama çalışmalar yürütüyoruz. Daha sonra kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Tabi ki çalışmalarımız bununla sınırlı değil şehrimizde aynı anda birkaç noktada çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle rekreasyon çalışmalarıyla şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 m2 daha arttırmayı planlıyoruz." dedi.




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