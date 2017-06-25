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25 Haziran 2017 11:54

Erzincan’da yola tuzaklanan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı

Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı Beldesi girişinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Erzincan’da yola tuzaklanan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı

25 Haziran 2017 11:54


Edinilen bilgiye göre, Yaylabaşı beldesi yakınlarında askeri araçların geçişini hedef alan bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP imha edildi. Askeri araçların geçişinden sonra yaşanan patlamada herhangi can kaybı yaşanmadı. Bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alan güvenlik güçleri yolu trafiğe kapattı.


Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım’ın Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki programlarına devam ettiği öğrenildi.


Güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.




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