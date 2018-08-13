Erzincan’da yüzme kursuna ilgi büyük

320 civarında yüzme tutkunu minik ve genç sporcu, antrenörler nezaretinde iyi bir yüzücü olmanın taktiklerini alarak aynı zamanda da eğleniyorlar. Yaklaşık 320 sporcu Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimleri alarak hem yüzmeyi öğreniyor hem de verimli bir yaz tatili geçiriyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaz ayı süresince başlatılan ve bütün illerde eş zamanlı olarak devam eden "Yaz Spor Okulları" Erzincan’da da yoğun katılımlarla sürüyor. Yüzlerce yüzme tutkunu öğrenci Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimleri alarak hem yüzmeyi öğreniyor hem de verimli bir yaz tatili geçiriyorlar. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu kurs hakkında bilgi vererek "Yüzme havuzumuzda yaz aylarıyla birlikte doluluk oranlarında oldukça iyiyiz. Havuzumuz şuan tam kapasite ile çalışmaktadır. Tabi ki yaz aylarını değerlendirmek istiyoruz. Burada yapılan yüzme kurslarımızda alt yapıya sporcu yetiştirmenin yanı sıra çocuklarımızın yaz aylarının da verimli ve eğlenceli geçmişini sağlıyoruz. Açtığımız 36 branştan biri olan yüzme kursumuz iyi şekilde devam etmektedir. Tüm Antrenörlerimiz, cankurtaranlarımız, tesiste çalışanlarımız var güçleriyle çalışıyorlar. Tesisimiz sabah 9.00 da açılıyor akşam 9.00 da kapanıyor. Sonrasında sporcu gruplarımız çalışıyor. Bunda emeği olan Antrenörlerimize, idaremize çok büyük iş düşüyor. Velilerimiz çocuklarını buraya güvenle getirebilirler. Antrenörlerimizin dışında dört tane cankurtaranla çocuklarımızın en iyi şekilde sorunsuz bir şekilde yüzmelerini sağlıyoruz. İlimiz yüzme branşında başarılı işlere imza atacak. İlimizde yüzme bilmeyen projesiyle de bütün ilkokul çocuklarımız yüzme öğrenecek ve Erzincan’da yüzme branşında çok güzel bir ivme kazanacağız” dedi.