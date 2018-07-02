Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 08:53

Erzincan’da Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından gerçekleştirilen Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, Erzincan’da yapıldı.

Erzincan’da Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri Yapıldı

02 Temmuz 2018 08:53


Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Erzincan ve çevre illerden futbolcu antrenörleri katıldı. Türk antrenörlerinin gelişim ve bilgilerinin güncellenmesi için 2 yılda bir yapılan programa; TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü ve Kazım Hakan Yılmaz eğitmen olarak katıldı. TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü seminer hakkında bilgi vererek, "Bu zorunlu eğitimler 56 şubemizde yapılıyor. Son şube olarak da Erzincan’dayız. Düzenlenen eğitim programı bilgileri güncelleme adına çok verimli oluyor." dedi.


TÜFAD Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran, seminere katılımın yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler bilgi güncellemesi adına önemli. Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır, burada alınan bilgiler, sporcu arkadaşlarımıza aktaracaktır. Bilgi paylaşıldıkça değerlidir" diyerek sözlerini tamamladı.


ASKF İl Başkanı Emin Turan ise konuşmasında TÜFAD Erzincan Şubesinin eğitime çok büyük önem verdiğini söyleyerek, "Antrenörler futbolun olmazsa olmazıdır.Antrenör hem eğitici, hem, anne, hem de babadır. O yüzden bu zorunlu eğitimler antrenörlerimizin yeni bilgilerle güncellenmesi açısından çok önemlidir. bütün katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. TFF İl Temsilcisi Ayhan Çoşkun’da bir konuşma yaparak katılımcı antrenörlere başarı diledi. TFF tarafından görevlendirilen antrenör eğitimcileri, seminere katılan antrenörlere yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verdi. Seminere katılmayanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verilmeyeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç