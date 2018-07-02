Erzincan’da Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri Yapıldı

Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Erzincan ve çevre illerden futbolcu antrenörleri katıldı. Türk antrenörlerinin gelişim ve bilgilerinin güncellenmesi için 2 yılda bir yapılan programa; TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü ve Kazım Hakan Yılmaz eğitmen olarak katıldı. TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü seminer hakkında bilgi vererek, "Bu zorunlu eğitimler 56 şubemizde yapılıyor. Son şube olarak da Erzincan’dayız. Düzenlenen eğitim programı bilgileri güncelleme adına çok verimli oluyor." dedi.

TÜFAD Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran, seminere katılımın yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler bilgi güncellemesi adına önemli. Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır, burada alınan bilgiler, sporcu arkadaşlarımıza aktaracaktır. Bilgi paylaşıldıkça değerlidir" diyerek sözlerini tamamladı.

ASKF İl Başkanı Emin Turan ise konuşmasında TÜFAD Erzincan Şubesinin eğitime çok büyük önem verdiğini söyleyerek, "Antrenörler futbolun olmazsa olmazıdır.Antrenör hem eğitici, hem, anne, hem de babadır. O yüzden bu zorunlu eğitimler antrenörlerimizin yeni bilgilerle güncellenmesi açısından çok önemlidir. bütün katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. TFF İl Temsilcisi Ayhan Çoşkun’da bir konuşma yaparak katılımcı antrenörlere başarı diledi. TFF tarafından görevlendirilen antrenör eğitimcileri, seminere katılan antrenörlere yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verdi. Seminere katılmayanlara 2020 yılındaki gelişim seminerine kadar TFF tarafından amatör ve profesyonel seviyede çalışma izni verilmeyeceği bildirildi.