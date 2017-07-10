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10 Temmuz 2017 10:54

Erzincan’daki patlamada yaralanan askerlerin durumu iyi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, dün Erzincan’da teröristlerce yola tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaralanan 3 askeri hastanede ziyaret etti.

Erzincan’daki patlamada yaralanan askerlerin durumu iyi

10 Temmuz 2017 10:54


Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde, Erzincan Üzümlü ilçesi Avcılar köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama neticesinde hafif yaralanan 3 jandarma personelini Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Öte yandan, olay faili teröristlerin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi için dün başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.




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