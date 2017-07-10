Erzincan’daki patlamada yaralanan askerlerin durumu iyi

Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde, Erzincan Üzümlü ilçesi Avcılar köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama neticesinde hafif yaralanan 3 jandarma personelini Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, olay faili teröristlerin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi için dün başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.