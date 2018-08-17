Erzincan’daki silahlı kavgada ölü sayısı 5’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binası içerisinde ilçe müftülüğü kadrosunda görevli F.A., diğer çalışanlar ile arasında çıkan tartışma sonucu kendisine ait tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açtı.

Yaşanan olayda İlçe Müftü Vekili/Vaiz E.K. ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni R.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın akabinde aralarında intihar etmek isteyen F.A. da olmak üzere yaralanan beş kişi tedavileri için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Müezzin Kayyım M.K. ve İmam H.Y.G. isimli personeller ile olayın faili F.A. kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayda toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Tercan Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı, bahse konu olayın ise tüm yönleri ile araştırılmakta olduğu açıklandı.