Erzincan'ın toprakları suya doyacak

Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nde 2013 yılında temeli atılan Turnaçayırı Barajı İnşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 33 yerleşim yerine ait tarım arazilerini sulayacak şekilde tasarlanan proje ile bölgede toplam 148 bin 870 dekar arazi su ile buluşacak. Fırat havzasında Balıklı Çayı üzerinde, temelden 92 metre yüksekliği olan barajın tamamlanması ile 49.70 milyon metreküp su depolanacak.

Baraj inşaatını yürüten yüklenici firma büyük bir özveri ile 32 Kamyon 2 paletli dozer, 2 yükleyici, 2 silindir, 2 arozöz, 11 ekskavatör, 1 greyder 7 bine araçla 11'i teknik personel olmak üzere toplam 94 Personel barajın tamamlanması için hummalı çalışma yürütüyor. Gövde dolgusu inşaatı için açılan taş ocağından kamyonlarla koca, koca kayalar baraj gövdesine taşınıyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 3.5 Milyon metreküp dolgu ile kaplanmış olacak. Sulama ile beraber buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi bir çok ürünün verimi ve çeşitliliğini artacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonrasında barajın ana ulaşım, vana odası ulaşım ve malzeme taşın yolları, gövde sıyırma kazıları bitirilerek gövde dolgusu çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen DSİ 82. Şube Müdürü Hakan Bekar, baraj inşaatının fiziki gerçekleştirme oranının % 85 seviyesine ulaştığını söyledi. Erzincan'ın ve yöre halkının yıllardır özlemle beklediği Turna Çayırı Barajı için DSİ'nin gece gündüz demeden çalıştığını kaydeden DSİ 82. Şube Müdürü Hakan Bekar, “Kırk yılın rüyası olarak adlandırılan ve proje Bedelinin 33 Milyon 787 Bin TL olan barajımız Erzincan çiftçisine büyük katkı sağlayacak. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan baraj ile toplamda 148.870 dekar zirai arazi suya doyacak. Erzincan'ın topraklarına bereket gelecek, ürün verimi ve çeşitliliği artacak. Proje hem yöre halkının gelir düzeyinin artmasına hem de istihdamın gelişimine büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Şube Müdürü Hakan Bekar, Turnaçayırı barajı içme suyu projesi kapsamında ise Erzincan'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Bölgede bulunan Aksu deresi suyunun, yapılacak olan 2 arıtma istasyonu ve Keşiş dağına vurulacak 13 Km'lik tünel ile günde 800 bin metreküp içme suyunun Erzincan'a akacağını söyledi.