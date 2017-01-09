Erzincan’ın Yıldızları Şampiyon Oldular

Badminton Anadolu Yıldızları grup müsabakaları Giresun’da yapıldı. Erzincan’ı temsil eden erkek ve kız takımları grup müsabakalarında birinci oldular. Yarışmayla ilgili açıklama yapan milli takim antrenörü Murat Sönmez " Milli sporcuların ve Türkiye dereceli sporcuların katılmasının kısıtlandığı bir müsabaka oldu. Bizde kadro kurmakta çok zorlandık. Buna rağmen ilimizi basarili bir şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. Bize her turlu desteği veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yine desteklerini esirgemeyen Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü, İl Özel İdaresi Spor Kulübü ve Gençlik Spor Kulübüne teşekkür ederiz" dedi.