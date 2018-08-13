Erzincanlı esnaflardan dolara tepki büyüyor

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle doların yükselmesi sonrası Erzincanlı esnaflar, iş yerlerinin camlarına astıkları pankartlara ’Milli duruşa destek, alışverişimizi Türk Lirası ile yapalım’ diye yazarak, Türk Lirası’na sahip çıkıyor. Erzincan’da faaliyet gösteren iş yeri sahibi Adem Atasever, 100 dolar bozdurup fişini getiren müşterilerine kulaklık, şarj aleti, kırılmaz cam ve usb kablo hediye diyor. Öte yandan hac malzemelerine yönelik satış yapan Ravza Hac Malzemeleri iş yeri sahibi Hakan Karatepe ise dolarını bozdurup fişini getirene tişört hediye ediyor.

ATS İletişim iş yeri sahibi Adem Atasever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek amaçlı 100 dolar bozdurup fişini getirene kulaklık, şarj aleti, kırılmaz cam ve usb kablo hediye edeceğini söyledi.

Elinde birikmiş bir miktar dolarını bozdurarak, fişiyle birlikte kampanyanın başlatıldığı ATS İletişime gelen bir müşteri ise devlete destek olmak amacıyla dolarını bozdurduğunu kaydederek, hediyesi aldı.

Ravza Hac Malzemeleri iş yeri sahibi Hakan Karatepe ise yaptığı açıklamada, "Biz ülkemizi ne Dolar’a değişiriz, ne Euro’ya nede yabancı devletlerin kurmuş olduğu oyunlara. Biz oyunları bozmak için varız. Her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız. Kefenimizi aldık, çıktık bu yola reisimiz seninle beraberiz" diye konuştu.