İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincanlı Milli Sporcu olimpiyatlarda

Erzincanlı Milli Sporcu olimpiyatlara gitti.


Arjantin'in Buenos Aıres şehrinde 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Badminton branşında tek kadınlar kategorisinde Erzincanlı Milli sporcu Nazlıcan İnci temsil edecek. Olimpiyatla ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez "Olimpiyatlara gelmek her sporcunun ve antrenörün hayalidir. Bizde bu hayali gerçekleştirmek için çok çalıştık ve çok zor olan olimpiyatların kotasını aşarak buraya gelmeye hak kazandık. Türkiye de bu kotayı sadece Erzincanlı sporcu Nazlıcan İnci aşabildi. Buda bizim için ayrı bir gurur oldu. Hedefimiz ülkemizi bütün dünyanın katıldığı bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmektir.Bizim bu turnuvaya hazırlanmamıza destek veren Türkiye Badminton Federasyonuna Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve sporcumuzun kulübü olan Erzincan Türk Telekom Spor kulübüne Teşekkür ederiz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.