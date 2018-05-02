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02 Mayıs 2018 13:18

Erzincanlı milli sporcudan tarihi başarı

Milli Sporcu Zehra Erdem, Avrupa’da En Başarılı Genç Oyuncu kategorisinde ödüle layık görüldü.

Erzincanlı milli sporcudan tarihi başarı

02 Mayıs 2018 13:18

Erzincanlı Milli sporcu Zehra Erdem bu sene Avrupa şampiyonasında, çift kızlarda birinci, takım olarak Avrupa ikinciliği ve tek kızlarda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Erdem aldığı 3 madalyayla bütün dikkatleri üzerine çekerek Avrupa’nın En başarılı sporcuları arasına girdi. Aldığı bu başarılar sonucu yüzlerce Avrupalı sporcu içinde En Başarılı Genç oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Yapılan oylama sonucu 2 sporcu finale kaldı. Finalde yapılan oylamayla ikinci olan sporcu böylece ilk kez bir Türk sporcunun aday gösterildiği ve ikinci seçilmesiyle bir ilki de başarmış oldu. Erzincan İl Özel İdaresi spor kulübü sporcusu Zehra Erdem, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılıyor.




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