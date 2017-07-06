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06 Temmuz 2017 13:18

Erzincanlı sanatçı Pepe ile tanışmak istiyor

Beşiktaş’ın yeni transferi Pepe için yaptığı şarkı ile büyük beğeni kazanan ve sosyal medyada çok sayıda yorum alan Erzincanlı sanatçı Hüseyin Alan, Pepe ile tanışmak istediğini söyledi.

Erzincanlı sanatçı Pepe ile tanışmak istiyor

06 Temmuz 2017 13:18


Beşiktaş’ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Pepe’yi transfer etmesinin ardından sevincini "Keke" adlı şarkıyı Pepe için uyarlayıp seslendiren ve sosyal medyada büyük ilgi gören Erzincanlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Alan büyük ilgi gördü. Söylediği şarkının beğenilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Alan "Beşiktaşımızın yeni transferi Pepe takımımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Önceki transferlerimizden Demba Ba için şarkılar yapılmıştı. Ben de Pepe transferinin gerçekleşmesinin ardından kendisine hoş geldin demek amacıyla ’Keke’ adlı türküyü seslendirdim ve video olarak sosyal medyada yer aldı. Bu kadar olumlu bir tepki alacağımı açıkçası beklemiyordum. Sabah uyandığımda her şey çok farklı olmuştu. Pepe takımımız için inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Kendisiyle de en kısa zamanda tanışmak istiyorum" şeklinde konuştu.




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