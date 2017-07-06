Erzincanlı sanatçı Pepe ile tanışmak istiyor

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Pepe’yi transfer etmesinin ardından sevincini "Keke" adlı şarkıyı Pepe için uyarlayıp seslendiren ve sosyal medyada büyük ilgi gören Erzincanlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Alan büyük ilgi gördü. Söylediği şarkının beğenilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Alan "Beşiktaşımızın yeni transferi Pepe takımımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Önceki transferlerimizden Demba Ba için şarkılar yapılmıştı. Ben de Pepe transferinin gerçekleşmesinin ardından kendisine hoş geldin demek amacıyla ’Keke’ adlı türküyü seslendirdim ve video olarak sosyal medyada yer aldı. Bu kadar olumlu bir tepki alacağımı açıkçası beklemiyordum. Sabah uyandığımda her şey çok farklı olmuştu. Pepe takımımız için inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Kendisiyle de en kısa zamanda tanışmak istiyorum" şeklinde konuştu.