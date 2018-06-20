Erzincanlı Sporcular Akdeniz Oyunları İçin İspanya’ya Gidiyor

23-26 Haziran 2018 Tarihleri arasında İspanya’nın Karagona şehrinde yapılacak 32 Akdeniz ülkesinin katılacağı oyunlarda Erzincanlı 3 Milli Badmintoncu Türkiye’yi temsil edecekler. Turnuvayla ilgili bilgi veren Erzincanlı Milli takım Antrenörleri Murad Sönmez "Erzincan’dan ilk 3 sporcu Akdeniz Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecekler. Bu bizi çok gururlandırdı. Uzun dönemde yaptığımız bir planlamanın bir parçasıydı. Erzincan olarak her gecen gün hedeflerimiz büyüyor. Akdeniz oyunları içinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah İspanya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz .Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ve Erzincan’da Mili sporcularımızın kulüpleri olan ve desteklerini esirgemeyen Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve İl Özel İdare Spor kulüplerinin destek ve katkıları başarılarımızın en önemli etkenidir." dedi.