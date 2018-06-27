Erzincanlı sporculardan Akdeniz oyunlarında başarı

İspanya’nın ev sahipliğinde yapılan Akdeniz oyunlarına Erzincan’dan Badminton branşında 3 sporcu yer aldı.

32 ülkenin katıldığı Akdeniz oyunlarında Erzincanlı Milli sporcular Türkiye’yi başarıyla temsil ederek Nazlıcan İnci,Bengisu Erçetin Çift kızlarda ikinci olma başarısını göstererek Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdılar. Turnuva ile ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez "Akdeniz Oyunlarına Erzincan’dan ilk kez 3 sporcumuz katılarak bir ilkede imza atmış oldular .Yaşları 17 ve 18 olmalarına rağmen büyükler kategorisin de bu başarıyı göstermeleri spor otoriteleri tarafından da takdirle karşılandı. Milli takımın yaşça en küçük sporcuları olan 3 sporcumuz Ülkemizi başarıyla temsil ederek Nazlıcan İnci , Bengisu Erçetin çift kızlarda ikinci, yine Muhammed Ali Kurt tek erkeklerde 64 sporcu içinde dördüncü olarak ülkemize önemli bir başarı getirmişlerdir.Bu başarıda bize her türlü destek veren Türkiye Badminton Federasyonu’na Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne,sporcularımızın kulüpleri olan Erzincan Türk Telekom Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz."dedi.