Erzincanlılar demokrasi nöbeti için meydanlara akın etti

yıldönümünde demokrasi nöbeti tutmak üzere Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda sela okunarak, Kur’an-ı Kerim tilaveti verildi. Etkinlikte konuşma yapan protokol mensupları birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise FETÖ’cü hainlerin giriştikleri ihanet ve işgal hareketini, rahat yataklarını, güven dolu evlerini terk edip şenliğe koşarcasına ölüme koşan ve şehadet şerbetinden içmek için yarışan kahramanlar tarafından akamete uğratıldığını belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik Erzincan da bugüne kadar yapılan işlemlere yönelik katılımcılara bilgi aktardı. Vali Arslantaş, “FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 3 özel eğitim kurumu, 2 öğrenci yurdu, 1 TV, 2 radyo istasyon vericisi, 1 Vakıf ve 5 Dernek kapatılmıştır. Bin iki kamu görevlisi hakkında işlem yapılmış olup, bunlardan 695’i kamu görevinden çıkarılmıştır. 243 kamu görevlisi görevine iade edilmiş, 5’i emekliliğe sevk edilmiştir. 59 kamu görevlisinin de görevden uzaklaştırma tedbiri devam etmektedir. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli makamlarca 721 şüpheli hakkında dava açıldı. 281 kişi mahkeme kararlarıyla mahkum edildi. Bunlardan 25’i darbe teşebbüsünden müebbet hapse mahkum edilirken 266’sı 6 yılla 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 96 kişi beraat etti. 344 kişi hakkında yargılama devam etmektedir” diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalarda canlanması için o gece yaşananlar sinevizyondan vatandaşlara izletilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi meydandaki katılımcılara canlı yayın olarak verildi.