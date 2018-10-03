Erzincanlılar farkındalık için yürüdüler

Erzincan'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında “Her Gün 10 Bin Adım” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle toplumda hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde yapılan Dünya Yürüyüş Günü etkinliklerinde fiziksel aktiviteyi gündelik hayatın içine entegre etmek amaçlanıyor.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. Saat Kulesi Önünde Başlayıp Hafız Şerif Meydanında biten yürüyüşün sonunda kurulan sağlık yaşam mobil aracının açtığı stant ziyaret eden katılımcılara burada günün anlam ve önemi hakkında bilgiler verilip broşür dağıtıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, egzersizin önemine değinerek yaptığı açıklamada, ‘'Sağlıklı yaşamın ana unsuru düzenli hareket bu bağlamda da Sağlık Bakanlığının uyguladığı halk sağlığı politikaları gereğince her gün 30 dakikalık bir egzersiz önerilecek bir egzersiz süresidir. Ama maalesef hayatımızda bunu çoğu zaman uygulayamıyoruz. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki %80'ne yakın bir oranda Türk toplumunda hareketsizlik var. Bu bağlamda halkımızda bu bilinci oluşturmak adına Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği bu etkinlikte amacımız bilinçlendirmek bilindiği gibi obeziteden depresyona, hipertansiyondan kansere kadar birçok hastalık düzensiz egzersizle azaltılabiliyor. Bu bağlamda katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır. Standımızda bu konularla alakalı arkadaşlarımız detaylı olarak bilgilendirmeler yapılacaklardır'' dedi.

Yürüyüş etkinliğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Ali Ekiyor, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, kurum ve kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.