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16 Nisan 2017 21:44

Erzincanlılar sevinç kutlamalarına başladı

Erzincan da seçim sonuçlarını sevinçle karşılayan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı.

Erzincanlılar sevinç kutlamalarına başladı

16 Nisan 2017 21:44


Mevcut Türkiye Anayasasının 18 maddesi üzerindeki değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamına yakınının açıklanması ve Evet’in çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere ellerine aldıkları Türk bayrakları ile bir araya geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, AK Parti İl Başkanlığı önünden Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü ile yürüyerek, sonucu kutlamaya başladı. Burada Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.




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