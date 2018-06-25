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25 Haziran 2018 12:37

Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde dün kan davası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı olayın ardından bugün de husumetli aynı taraflar Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki bir dinlenme tesisinde çatıştı.

Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti

25 Haziran 2018 12:37

Yaşanan olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın faali 1 kişi de yakalandı.


Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde dün öğleden sonra aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin bireyleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda okulda ve bahçesinde büyük panik yaşandı. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Hayatını kaybeden 2 kişi Kopal’da geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.


Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Haziran 2018 tarihinde saat 07.45 sularında Erzincan’ın Refahiye ilçesi Erzurum-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen silahlı saldırı olayında S.D. isimli bir şahsın hayatını kaybettiği, F.Y. isimli bir kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralı F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Öte yandan valiliğin açıklamasında olayın faili Y.Y. isimli bir zanlının da silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandığı bildirildi.




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