Esnaf Odaları Başkanı Limon: "Ekmek zammı gündemimiz de yok"

Birlik Başkanı Bedir Limon açıklamasında, "Son günlerde gündemi meşgul eden ekmek fiyatlarına zam geleceğini ,ilimizde de uygulanmaya başlanacağı gibi haberler ülke genelinde ve il genelinde konuşulmaya başlanmasından dolayı bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.Fırıncı esnafımızın ekmek üretimindeki un,tuz,su ve işçilik giderlerindeki artışa rağmen, herhangi bir zam gündemimizde bulunmamaktadır. Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ekmek fiyatına ilişkin odalarca hazırlanan fiyat tarifesi ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Daha sonra komisyon kararı, Fırıncılar Federasyonu’nun görüşü ile birlikte Ticaret Bakanlığına görüş almak üzere sunulmaktadır. Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakiben, ekmek fiyat tarifesi Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmayan ekmek fiyat tarifeleri yürürlüğe girmemektedir. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 31 Ekim 2017 tarihinde yayımladığı tarifeyle 250 gr. ekmeğin fiyatını 1 Lira 25 kuruş olarak belirlemiştir. O tarihten bugüne kadar İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamış ve bahsi geçen diğer aşamalar tamamlanmamış olup Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının arttırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir. Erzincan sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkarın kullandığı tarifeleri belirlemede tek yetkili olan Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu yetkisini kullanırken her zaman esnaf ve sanatkarı mağdur etmeden, tüketiciyi yani halkımızı düşünerek hareket etmiştir. Birliğimiz, bundan sonra da bu anlayışla hareket edecek halkımızın ve esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmaması için azami çaba gösterecektir" dedi.