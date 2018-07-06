Esnaf ve Sanatkarın emekli olabilmesi için işbirliği protokolü yapıldı

Birlik Başkanı Bedir Limon esnaf için yeni bir fırsat doğduğunu belirterek "Esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyip emekli olabilmesi için kredi imkanı sunan işbirliği protokolü SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalandı. Bir önceki protokolden yararlanamayan esnaf ve sanatkarımıza uzun vadeli kredi kullanarak emekli olması için yeni bir fırsat verildi. Banka bu kez kredi verirken esnafın mali sicilini bahane etmemeli" dedi.

ESNAFIMIZ KREDİ İÇİN 31 TEMMUZDAN ÖNCE BAŞVURU YAPSIN

Birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyen çok sayıda esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon , "Bu protokol binlerce esnafımıza emeklilik yolu açacağı gibi bankalar açısında da bir risk taşımıyor. Çünkü protokol gereği, emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenecek. Sigortalılar, SGK’ya olan borçları için, aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuzda sona eriyor. Emekli olmak isteyen esnafımız bu tarihten önce Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlüklerine başvurusunu yapsın" diye konuştu.

ESNAFIMIZ BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Esnaf ve sanatkarın piyasaya göre düşük faizli olan kredi fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Birlik Başkanı Bedir Limon, "SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile borcundan dolayı emekli olamayanlara düşük faizli kredi verilerek emeklilik yolu açıldı. Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı da kapsıyor. Protokol ile yaşını ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek, devlet de alacağını tahsil etmiş olacak. Mali açıdan yeterli imkânı olmayanlar, borçlarını yapılandırılması için verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli. Banka ise protokol kapsamında esnafa kredi verirken mali sicili kesinlikle bahane etmemeli" şeklinde konuştu.