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22 Aralık 2016 17:08

Esnaf ziyaretleri devam ediyor

Esnaf ziyaretleri devam ediyor

22 Aralık 2016 17:08

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça vatandaşlar bir araya gelen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 13 Şubat Çarşısı ve Manifaturacılar Sitesi esnafını ziyaret etti.
Esnaf ile bir süre sohbet ederek onların istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Başsoy “Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz, devam edecek. Bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük rolü vardır. Gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimiz, bölgenin cazibe merkezi olacak” dedi.



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