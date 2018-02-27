Esnaf ziyaretleri devam ediyor

Son olarak Başbağlar Mahallesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Başsoy, belediye çalışmaları ile projelerini vatandaşlara anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi.

Esnaflar, şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Başsoy’a teşekkür ettiler.

İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise “Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.