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12 Haziran 2018 09:58

Esnaflardan geleneksel iftar programı

Erzincan’ın Murat İşhanında her yıl mutat olarak düzenlenen ve bir gelenek haline gelen iftar programlarının beşincisi gerçekleştirildi.

Esnaflardan geleneksel iftar programı

12 Haziran 2018 09:58


Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş ve çeşitli kurum amirlerinin de iştirak ettiği iftar programı, İl Müftülüğü ilâhi ve kaside ekibinin icrası ile başladı.


Hayırsever esnaf ve işadamlarının katkıları ile Murat İşhanı Mescidi tarafından tertip edilen programa 250 civarında davetli katıldı.


Hem çarşı esnafı hem de civardaki esnafın yanı sıra, Afganistan Suriye ve Filistinlilerin de misafir olduğu ve katılımcıların birlik, beraberlik ve muhabbet zemininde buluşup kaynaşmasına vesile olan davet, İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş Hocanın yaptığı sofra duası ile hayırseverlere ve misafirlere katılımlarından ötürü yaptığı teşekkür konuşmasının akabinde sona erdi.


Programdan memnuniyetle ayrılan davetliler, hayır sahiplerine dua ve selamlarını ileterek böylesi faaliyetlerin esnaf arasında muhabbet ve birlik-beraberlik duygularının daha da pekişmesine vesile olduğunu ifade ettiler.




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