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07 Eylül 2018 09:56

Evde sağlık hizmeti alan hastalara ziyaret

Erzincan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr.

Evde sağlık hizmeti alan hastalara ziyaret

07 Eylül 2018 09:56

Öğr. Üyesi Babürşah Taşlı ve Başkan Yardımcısı Ünsal Sarıoğlu Evde Sağlık Hizmetleri ekibi ile hasta ziyaretlerine katıldı.


Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından takip edilen hastaları muayene eden ve şikayetlerini dinleyen Dr. Taşlı Dahiliye uzmanı olarak, ekip doktorlarına dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında tecrübelerini aktardı.


Dr. Taşlı yaptığı açıklamada; Çeşitli hastalıklar nedeniyle, evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere, evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini kapsayacak şekilde verilen, muayene, tedavi ve tıbbi bakım hizmetlerini de içeren evde sağlık hizmetlerine Sağlık Bakanlığının çok önem verdiğini bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük acil eylem planında da evde sağlık hizmetleri kapasitesinin % 20 artırılmasının hedeflendiği, bu doğrultuda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı ilimizde ki tüm başhekimliklere evde sağlık hizmetleri ekibinin gerekli personelle desteklenmesi ve toplum içerisinde ki farkındalığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesaplarının etkili ve daha verimli kullanılması ile ilgili çalışmaları hızlandırılması talimatı verildiğini belirtti.


Taşlı ayrıca Sağlık Bakanlığının şefkatli ve tedavi edici elini ihtiyacı olan tüm bireylere ulaştırmak adına gerekli çabayı tüm ekip ile birlikte göstereceğini belirtti.




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