Fransa'dan bisikletiyle Erzincan'a geldi

Fransız Elektronik Teknisyeni David Ligouy, iklim değişikliği ve barışa dikkat çekmek için güneş enerji panelleri ile çalışan elektrikli üç tekerli trikeverde model bisikletle günde 100 kilometre pedal çevirerek Fransa'dan Erzincan'a geldi.

Bisikletle, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan'dan geçerek Türkiye'ye gelen David Ligouy, hedefinin 8 bin kilometre yaparak Arnavutluk ve Hırvatistan ile 14 ülkeye ulaşmak, temiz çevre barışı ve iklimi korumak olduğunu söyledi.

İklim değişikliği ve barış için pedal çeviren 47 yaşındaki Fransız David Ligouy, güneş enerji panelleri ile çalışan elektrikli üç tekerli trikeverde model bisikletle geziyor. Erzincan'da ilk durağı Gençlik Merkezi olan David Ligouy burada öğrencilere bisikleti ve amacı hakkında bilgiler verdi. Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulunda öğrencilerle buluşan Fransız bisikletçi David Ligouy, burada tercüman aracılığıyla öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İklim değişikliği ve nükleer silahlanmaya karşı dikkat çekmek amacıyla yola çıktığını belirten Fransız bisikletçi David Ligouy "Bu bisikleti dünyadaki nükleer savaşlara karşı neler yapabilirim düşüncesi ile yaptım. Silahlanma yarışı çok fazla paraya mal oluyor ve biz bu parayı daha faydalı işler için kullanabiliriz. Barışa ve iklim değişikliğinin önlenebilmesi için çalışmalıyız. Yaklaşık 4 ay önce pedal çevirmeye başladım. Bu benim ilk bisiklet ile seyahatimdi. Erzincan'da beni Bisikletliler Derneğinin gençleri karşıladı. Hedefim 2 bin kilometre yol gitmekti fakat şimdiden 8 bin kilometreyi geçtim. 16 ülke gezdim ve bu seyahatin ne zaman biteceğini bilmiyorum" dedi.

Ziyaretlerin ardından Fransız David Ligouy, Polanya'da yapılacak olan İklim Konferansına katılmak üzere hareket etti.