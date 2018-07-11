Futbolun Efsaneleri Erzincan’da Gençlerle Buluştu

Eski milli futbolcular Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin Erzincan’a gelerek gençlerle buluştu.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ilk önce Müftülük konferans salonunda futbolun efsane isimleri, burada yapılan panelde gençlere tecrübelerini anlattılar.

Açılış konuşmalarının ardından Ali Gültiken moderatörlüğündeki panelde Türk futbolunun efsane Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin gençlere deneyimlerini gençlere aktarıp soruları yanıtladılar.

Panelde konuşan Ali Gültiken kendileri açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu kaydederek, “Bu çalışmanın içinde olmakta son derece mutluyuz. Hayatın içerisinde çeşitli yollardan geçiyoruz. Bunların içerisinde hiçbir şey sonsuz değil. Hayatta iyi model oluşturabilmek çok önemli şeydir. Hayatta bu yaşananlardan ders almak gerekmektedir. Hayatın bir felsefesi var asla pes etmemektir. Size bunu tavsiye ediyorum” dedi.

Oğuz Çetin ise konuşmasında "Spor bir birleştirici bir unsurdur.İnsanların birbirine saygı göstermesi gerekmektedir. Kim hangi takımı tutuyorsa tutsun mutlaka herkes birbirine saygılı olmak durumundadır." dedi.

Hami Mandıralı ise "Erzincan Trabzon kardeş şehirdir. Burada bulunmaktan çok keyif aldım" dedi.

Ergün Penbe ise futbola 10 yaşında başladığını belirterek, futbolda başarılı olmak için çok çalışılması gerektiğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından panele katılan çocukların sorularını içtenlikle cevapladırlar.