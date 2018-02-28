Gazeteci Kazım Erdem Özsoy hayatını kaybetti

Özsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci Kazım Erdem Özsoy tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşama veda etti.

Kazım Erdem Özsoy Kimdir

Kazım Erdem Özsoy 1935 yılında Erzincan’ın Eğin (Kemaliye) ilçesine bağlı Yuva (Gerüşla) köyünde doğdu. Eğin’de doğdu fakat Kemaliyeli oldu. Büyük önder Atatürk’ün adı bu dik yamaçlı şehirde yeşil ve suyla birlikte çağladı. İlkokulu köyünde okudu. Babası ile birlikte köylerde dolaşıp ayakkabı tamiratı yaptı. Ortaokul çağında, İstanbul’a; dayısının yanına gitti. Okul şartları, ekonomik zaruretler karşısında, dayısına yük olmamak ve tez zamanda para kazanabilmek için iş hayatına atıldı. Kader onu mücellit ve matbaa ortamına atıverdi. Uzun yıllar, İstanbul’da çalıştı. Askerlik sonrası memleketine döndü. Erzincan’da matbaacılık yaptı. Kazankaya, Yeşil Eğin, Arapgir Postası gazetelerini bastı. Kendi işini kurduğunda Erzincan’da sayılı bir mücellitti. Mesleğin gelişen teknoloji ye matbaacılık karşısında içine düştüğü sıkıntılı durumu görerek, Özsoy Matbaasını kurdu. Uzun yıllar Matbaacılık yapan Özsoy 1990 yılında Özsöz Gazetesini kurdu. Kazım Erdem Özsoy, Kemaliye Müzesine de pek çok eser hediye ederek, müzenin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. 28 yıldır Erzincan’da vakarlı ve seviyeli gazetecilik, doğru habercilik yapmaya çalışan Kâzım Erdem Özsoy evli olup, biri erkek, ikisi kız üç çocuk babasıdır.