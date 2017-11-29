Gelinlik firmasından ’Kara Cuma’ya, ’Hayırlı Cuma’ tepkisi

Miss Moda Evi İşletme sahiplerinden Serkan Türk, ’alışveriş çılgınlığı’ kampanyasına ’Kara Cuma’ adı verilerek Müslümanların kutsal gününe hakaret edilmesine kayıtsız kalmadığını ifade ederek ’Hayırlı Cuma’ ismini verdiği kampanya ile iş yerindeki 10 gelinliği ihtiyaç sahibi gelinlere hediye edeceğini duyurdu.

Erzincan’da faaliyet gösteren Miss Moda Evi İşletme sahiplerinden Serkan Türk, mübarek Cuma gününü kimsenin karalamaya hakkı olmadığını belirterek, ’Kara Cuma’ kampanyasına tepki için Miss Moda Evi olarak "Hayırlı Cuma" ismiyle bir kampanya başlattıklarını, bu sayede ise en az 10 gelinliği ihtiyaç sahibi ailelere hediye edeceklerini söyledi.

Türk, tüm firmaların da “Hayırlı Cuma” kampanyasına destek vermelerini istedi.