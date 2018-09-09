Genç çiftçi projeleri tarıma ışık tutuyor

Ülke genelindeki Bakanlık tarafından finanse edilen binlerce proje tarıma ışık tutarken, bir yandan istihdam sağlanıyor bir yandan tarımsal üretime katkı sağlanıyor.

Artan nüfusun gıda ihtiyacının sağlanması, gençlerin tarımda istihdam edilmesi, tarımsal üretimin artırılması, kırsalda tarıma dayalı üretimin geliştirilmesi gibi amaçlarla çeşitli projeleri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı ülke genelinde büyük ilgi görürken, projeden yararlanan genç çiftçiler işlerini büyüterek üretime devam ediyorlar.

Erzincan’da 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında koyunculuk projesi ile başvuran Zeynep Öztürk, Bakanlık tarafından verilen 40 adet koyunu üçe katladı. 2016 yılında işsiz olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Zeynep Öztürk, Tarım Bakanlığı’nın sağladığı destekle artık hayata umutlu bakıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden 4 çocuk annesi Zeynep Öztürk, yaptıkları proje ile Erzincan’ın Büyük Çakırman köyünde hayata tutunduklarını ve Bakanlığın verdiği 40 koyunun hem kendileri açısından hem de çocuklarının geleceği açısından umut olduğunu söyledi. Sabah erken saatlerde güne başlayan Zeynep Öztürk ve ailesi, işlerine sevgi ile sarılırken 2 yıl gibi kısa bir sürede hayvan varlıklarının üçe katlandığını, sürünün giderek büyüdüğünü, ailelerinin geleceği açısından hayata umutla baktıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Zeynep Öztürk, artık kendi işlerine sahip olduklarını belirterek, işlerini sevgiyle yaptıklarını, sahip oldukları sürü ile hem kendi geleceklerini hem de çocuklarının eğitim hayatlarını devam ettireceklerini söyledi. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte büyük bir sürü sahibi olmayı hedeflediklerini söyleyen Öztürk, devletin kendilerine sahip çıktığını söyledi.

Başarılı genç çiftçi Zeynep Öztürk’ü köyünde ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, küçük aile işletmelerini ayağa kaldıran, kırsal kesimde tarım sektörüne çok büyük katkı sağlayan genç çiftçi projelerinin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. 2016 yılından bu yana Erzincan’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 568 projenin finanse edildiğini söyleyen İl Müdürü Şahin, 568 projenin maliyetinin 17 milyon TL olduğunu kaydetti. Zeynep Öztürk’ün 568 proje sahibinden biri olduğunu, ülke genelinde binlerce genç çiftçinin başarılı bir şekilde projelerini yürüttüklerini belirtti. Genç çiftçi projeleri ile gençlerin tarıma kazandırılmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Şahin, tarımsal üretimin artırılması, istihdam yaratılması, kırsal kesimde yaşamın özendirilmesi gibi birçok amaca hizmet eden genç çiftçi projelerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Genç çiftçi Zeynep Öztürk’ü kutlayan İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da uygulanan projelere teknik desteklerinin süreceğini kaydetti.